A première vue, ce ne sont que de banals marécages… Et pourtant, les tourbières regorgent de trésors insoupçonnés. Ces zones humides abritent une faune et une flore rares et passionnantes. Et surtout, la matière organique s’y dégrade peu. Il s’y cache parfois – intacts – des pollens vieux de 12 000 ans, qui nous aident à retracer l’histoire de nos climats. On peut aussi y faire de plus troublantes découvertes, comme le cadavre – en parfait état de conservation – d’un homme mort il y a 2000 ans… Pourquoi certains lacs se transforment-ils en tourbière ? Et comment les plantes font-elles pour coloniser la surface de l’eau? Comment se nourrissent-elles ? Que se passe-t-il une fois que la tourbe a colonisé tout le lac ? Et les plantes carnivores des tourbières, comment font-elles pour emprisonner et digérer leur proies ? Fred, Jamy et Sabine sont en Auvergne et nous font découvrir les secrets de ces tourbières injustement méconnues.