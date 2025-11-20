Documentaire

L’esclavage a été aboli en France par un décret en date du 27 avril 1848. Pour beaucoup ce n’est plus qu’un souvenir lointain et honteux de notre histoire.

Pourtant il existe encore tout près de chez nous. Tina Okpara et Christophe Lavigne en sont la preuve vivante. Elle, a été torturée et réduite en esclavage par sa mère adoptive et violée par son père adoptif, un célèbre footballeur du PSG. Lui, a été réduit au rang d’esclave par ses patrons, un couple de boulangers vivant à Arcachon et en apparence très respectables.

Première diffusion : 06/03/2013

Un reportage de Martin MISCHI et Laurent FOLLEA