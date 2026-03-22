Québec : la ville est rempli de pièges entre neige et feux, suivez le quotidien des pompiers québécois.
Travaux forcés, chaînes aux pieds, uniforme rayé… Cela ressemble presque à un goulag mais c’est une prison aux Etats-Unis,...
Incontournable pendant près de 50 ans, excentrique comme seuls savent l’être les Anglais, Jimmy Savile s’était bâti l’image d’un...
Plus de 1000 détenus sont incarcérés en France pour radicalisation ou apologie du terrorisme islamiste. Pour la première fois,...
Des centaines de milliers d’automobilistes utilisent l’autoroute A15, le terrain d’action des CRS7, la police d’autoroute d’Ile-de-France. 130 policiers...
Le 15 juillet 2010, la petite commune de Saint-Galmier dans la région de Saint Etienne est sous le choc...
Les gendarmes de Moselle ont mené une opération exceptionnelle pour démanteler un gang de cambrioleurs particulièrement actif. L’enquête a...
1er décembre 2005, vers 16h, c’est le geste d’une femme désespérée que découvrent les policiers du commissariat de Neuilly....
Dans cette enquête, la police est dans une situation délicate et opte pour une stratégie décisive : l’analyse de...
Nice, la ville la plus vidéosurveillée de France !
Loin des grandes villes, on pourrait les croire éloignés du crime et du danger. Mais même dans les zones...
Cet épisode suit les agents de la Drug Enforcement Administration, à la recherche de sous-marins transportant de la cocaïne....
Entretien intégral avec Ulrich Schmidt. A son actif, cinq meurtres, trois tentatives et un nombre incalculable de viols et...
Du premier indice recueilli dans une foire à la brocante à l’arrestation des malfrats, nous avons accompagné les hommes...
Entre 2000 et 2005, l’affaire Outreau a révélé l’un des plus graves dysfonctionnements judiciaires en France. Ce documentaire retrace...
Lundi 2 mai 2005, gendarmerie d’Aigues-Mortes dans le Gard… Il est environ 15 heures, quand un gendarme de la...
Plongée dans la cité Émile Cordon à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) dans le trafic et la vie des habitants d’une citée...
Née il y a une centaine d’années dans un petit village de Calabre, la Ndrangheta, une mafia reposant exclusivement...
Roger Bendeçon, bijoutier, rencontre Fatima au cercle de jeu Haussmann, à Paris. Il l’épouse et le couple vit heureux...
Entre 2005 et 2013, la région de Charleroi en Belgique a été le théâtre de crimes sordides perpétrés par...
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