Documentaire

En 2013 et en 2017, le réalisateur Gregor Möllers et la réalisatrice Anne Lewald ont filmé en caméra cachée leurs voyages en Corée du Nord. Leurs images offrent un rare aperçu du changement dans ce pays très fermé. En tant que touristes étrangers, ils n’ont droit ni à l’autonomie ni à la spontanéité, et leur itinéraire est organisé à l’avance par des guides qui les encadrent partout.

Malgré ces restrictions, les Berlinois trouvent le moyen d’enregistrer leurs observations sur une ville dépourvue d’authenticité, un pays aspirant à la réunification et un peuple façonné par les croyances du Juche et la propagande socialiste.

Dans une société imprégnée de mystère et de spectacle, où la tromperie est nécessaire à la perception et à l’expression, les réalisateurs eux-mêmes doivent jouer un double rôle, enregistrant secrètement sans permission tout en établissant une relation authentique avec leurs hôtes. En mêlant récit de voyage et espionnage, ce documentaire capture ce qui se passe lorsque vous vous fiez uniquement à ce que vous voyez, et non à ce qu’on vous dit, et révèle ce que le régime de Kim Jong-Un ne veut pas que les étrangers voient… la réalité.