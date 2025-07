Documentaire

En juin 2022, des vidéos choquantes ont commencé à circuler en ligne, montrant de violents affrontements entre des migrants africains et des gardes-frontières marocains.

Elles ont été filmées sur un minuscule morceau de terre où le Maroc rencontre l’Espagne – une porte d’entrée en Europe – et montrent les corps de migrants africains jetés au sol, battus et écrasés.

Vingt-quatre personnes sont mortes lors de cet incident, et plusieurs autres sont toujours portées disparues.

Africa Eye a vérifié des dizaines de vidéos, recueilli des témoignages de survivants et obtenu un accès exclusif à l’infrastructure frontalière pour constituer l’enquête la plus complète sur cette tragédie et se demander si elle aurait pu être évitée.