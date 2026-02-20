Documentaire

Angkor, c’est un territoire qui n’en finit pas : 400 km2 rien que de site classé et une centaine de temples. En leur temps, les architectes de cette cité mégalomane ont pour mission de reproduire sur terre le monde des dieux.A son apogée, elle s’étend sur une zone pouvant contenir Paris et une partie de sa banlieue alimentée par un extraordinaire réseau hydraulique : des canaux, des digues, des réservoirs permettent le drainage des crues, l’irrigation des rizières, l’alimentation en eau des habitants et leurs déplacements. L’Empire khmer est alors aussi puissant que l’Empire romain. Jusqu’à son mystérieux abandon au XVème siècle…Mais Angkor n’a jamais été totalement abandonnée. Des dizaines de milliers de personnes vivent toujours à l’ombre de ses temples. Ils sont sans le savoir les descendants des bâtisseurs, les détenteurs d’une civilisation perdue. Ils ont leur propre histoire d’Angkor et vivent dans un monde magique protégé par des gardiens invisibles, où chaque pierre abrite un génie…Parallèlement, des dizaines d’archéologues venus du monde entier tentent de percer les mystères qui entourent toujours la grande cité.

Un reportage de Sandrine Leonardelli et Patrick Méheut

Une production France Télévisions – Faut pas rêver 2012