Documentaire

Bonneval-sur-Arc, niché au cœur des Alpes françaises en Savoie, est un joyau pittoresque et préservé qui attire les visiteurs en quête d’authenticité et de beauté naturelle. Situé à une altitude de 1 800 mètres, ce village perché offre un panorama époustouflant sur les sommets enneigés et les vallées verdoyantes environnantes.

Fondé au XIe siècle, Bonneval-sur-Arc se distingue par son architecture traditionnelle préservée, avec des maisons en pierre aux toits de lauze, typiques de l’artisanat local. Les ruelles étroites et sinueuses invitent à la flânerie, offrant des vues imprenables à chaque coin de rue. L’église Sainte-Catherine, datant du XVIIe siècle, est un autre trésor architectural qui témoigne du riche passé de ce village de montagne.

La nature généreuse environnante fait de Bonneval-sur-Arc un véritable paradis pour les amoureux de plein air. En été, les randonneurs explorent les sentiers qui serpentent à travers les alpages fleuris, tandis qu’en hiver, les skieurs dévalent les pistes enneigées des domaines skiables voisins. Le parc national de la Vanoise, proche de Bonneval-sur-Arc, est un sanctuaire de biodiversité où l’on peut observer une faune et une flore exceptionnelles, notamment des bouquetins et des edelweiss.

La gastronomie locale est une autre facette incontournable de l’expérience à Bonneval-sur-Arc. Les produits du terroir, comme le fromage Beaufort ou la charcuterie savoyarde, se dégustent dans les auberges et restaurants traditionnels, où l’accueil chaleureux des habitants ajoute une touche humaine à cette escapade en montagne.

Copyright Morgane Production