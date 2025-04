Documentaire

Les images de la vie quotidienne d’autrefois telle que nous la racontaient nos parents et grands-parents. Un voyage qui nous emmène à travers les lieux que nous aimons, et revient sur quelques moments forts de la vie en Lorraine pendant la première moitié du XXe siècle.

Entre 1920 et 1940, la Lorraine tente de renaître de ses cendres après les ravages de la Première Guerre mondiale. Fier de son industrie et de son patrimoine, le territoire se reconstruit dans un fragile équilibre entre modernité et mémoire. À travers le regard des cinéastes amateurs, ce documentaire explore la vie quotidienne, les fêtes populaires, l’essor économique et les blessures encore ouvertes d’une région meurtrie. Mais derrière les progrès et la prospérité retrouvée, plane la menace d’un nouveau conflit. La Lorraine devient alors le théâtre d’une renaissance éphémère, entre espoir et pressentiment d’un drame à venir.

Réalisateur : Régis Caël et Régis Latouche