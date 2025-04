Article

Depuis quelques années, un nouveau sport fait sensation aux quatre coins du globe : le teqball. Alliant la technique du football à la stratégie du tennis de table, ce jeu innovant séduit par son originalité et son dynamisme.

Pour les amateurs de sport en quête de nouveautés, il s’impose comme une discipline à découvrir absolument.

Les origines et le concept du Teqball

Le teqball a vu le jour en Hongrie en 2014 grâce à l’ingéniosité de Gábor Borsányi, ancien joueur de football professionnel, et de Viktor Huszár, scientifique et chercheur. Leur envie était de créer un jeu accessible à tous, tout en rendant hommage au football, leur sport de prédilection.

Le résultat ? Une table incurvée qui rappelle celle du ping-pong, mais qui se joue avec un ballon de football en utilisant uniquement les pieds, la tête et le torse.

Saviez-vous que le nom « teqball » provient de la fusion des mots « technique » et « ball » ?

La règle est simple : deux joueurs, ou deux équipes de deux, s’affrontent en envoyant le ballon par-dessus le filet sans qu’il ne touche le sol. Ce sport exige une grande maîtrise technique et une coordination parfaite, rendant chaque match aussi captivant qu’imprévisible.

De plus, il ne nécessite pas d’équipement coûteux, ce qui le rend accessible à un large public.

Les bienfaits physiques et mentaux

Au-delà du plaisir ludique qu’il procure, le teqball offre de nombreux avantages pour le corps et l’esprit.

Physiquement, il sollicite une variété de muscles, notamment ceux des jambes, du tronc et des abdominaux. Les mouvements rapides et les changements de direction améliorent l’endurance et la vitesse, tout en renforçant la souplesse et l’équilibre.

Le Teqball est parfois utilisé comme outil d’entraînement par des clubs de football professionnels pour améliorer la technique de leurs joueurs.

Sur le plan mental, ce sport développe la concentration, la réactivité et la prise de décision rapide. Les joueurs doivent constamment anticiper les mouvements de l’adversaire et ajuster leur stratégie en conséquence.

Cette stimulation intellectuelle, combinée à l’effort physique, fait du teqball une activité complète et enrichissante.

L’essor du Teqball à l’international

En quelques années, il a su conquérir un public international, attirant de nombreux adeptes de par le monde. Grâce à sa simplicité et à son caractère spectaculaire, il est devenu un incontournable des compétitions sportives et des événements de loisirs.

Chaque année, des championnats du monde sont organisés, réunissant les meilleurs joueurs pour des rencontres palpitantes.

En 2019, le Teqball a été officiellement reconnu comme sport par la Fédération Internationale de Teqball (FITEQ).

Les médias sociaux ont également joué un rôle crucial dans sa popularisation, avec des vidéos virales montrant des échanges impressionnants qui captivent les spectateurs.

En outre, plusieurs célébrités du football, comme Ronaldinho et Lionel Messi, ont exprimé leur enthousiasme pour ce sport, contribuant à accroître sa visibilité et son attrait.

Conclusion : un sport pour tous

De par sa nature hybride et accessible, il a réussi à s’imposer comme une discipline contemporaine et fédératrice. Il réunit des personnes de tous âges et de tous horizons autour d’une passion commune pour le jeu et la compétition.

Que vous soyez un footballeur aguerri ou un simple amateur de sport, le teqball vous promet des moments de plaisir et de défi.