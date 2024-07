Documentaire



En Inde, au cœur du désert du Thar, une communauté travaille aussi depuis plus de 500 ans ! Les Bishnoïs vivent en complète symbiose avec la nature, allant jusqu’à sacrifier leur vie pour préserver la faune et les arbres. Ainsi, ils offrent chaque année un dixième de leur récolte à la vie sauvage et les femmes allaitent les faons orphelins dont les mères ont été tuées par les braconniers ou les chiens errants. Quelle est la raison d’un tel dévouement ? Dans un pays en pleine croissance économique, où l’environnement est loin d’être une priorité, comment sont-ils perçus ? Quel regard portent-ils en retour sur notre monde ? En suivant le destin croisé de plusieurs membres de la communauté Bishnoï, le réalisateur Franck Vogel interroge la place de l’homme au sein du vivant et sa responsabilité envers les générations futures.

Réalisation : Benoît Ségur, Franck Vogel