Documentaire



En novembre 1944, les troupes alliées découvrent à l’Institut d’anatomie de l’université de Strasbourg 86 corps juifs au camp alsacien de Natzweiler-Struthof. Une découverte qui va mettre à jour l’un des projets les plus inconcevables et les plus méconnus du régime nazi… Au nom de la race et de la science raconte cette histoire pour la première fois : sous la direction d’Himmler, scientifiques et soldats fanatisés ont imaginé une collection anatomique ayant pour but de prouver l’existence des races, et de conserver une trace de la « race juive » après sa disparition. Une affaire qui résume à elle seule l’histoire de la tentative d’extermination du peuple juif par les nazis.

Ce documentaire a été réalisé à des fins pédagogiques peut contenir des propos qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes une personne sensible, le visionnage de ce documentaire vous est déconseillé.

© Temps noir (Tancrède Ramonet)

Droits réservés – ARTE