Ces familles occupent illégalement un bâtiment désaffecté à Rennes. En tout, 250 personnes vont bientôt être expulsées. Enquête au coeur du plus grand squat de France.
Un documentaire de Juliette Guérin
Un documentaire de Juliette Guérin
Los Angeles. Chaque année, des centaines de familles venues de tous les Etats-Unis, partagent le même rêve : faire...
On oublie souvent que la marche à pied peut aussi être considérée comme un moyen de transport. La ville...
Enquête sur la face cachée du potager de l’Europe. Cultures sous serre dopées aux engrais, main d’œuvre illégale sous...
Sur l’île Maurice, de grandes marques internationales de textiles ont délocalisé leurs usines. Les conditions de vie et de...
Après avoir traversé les vastes steppes et le désert, où les mines ont chassé les éleveurs nomades, Chinbayar, le...
Dans leur vie de tous les jours, à la maison, pour faire leurs courses, au travail ou encore en...
Cela fait 42 ans que la petite île de Chypre porte la division en son sein. D’un côté la...
Dans le domaine de l’agriculture, tous les types de cultures ne sont pas mécanisables et nécessitent d’engager de la...
Soirées secrètes, restaurants clandestins ou fausses attestations pour la pratique du sport en salle… Pour contourner les interdictions liées...
On a tous lu chez le coiffeur ou chez des amis un magazine people comme Voici Gala ou Closer....
A Abidjan, le phénomène des enfants dits Microbes a débuté après la crise post-électorale de 2010. Ces enfants dont...
Les travailleuses du sexe ont pu reprendre leur activité cette semaine à Genève, mais les mesures strictes rebutent les...
L’European Media Freedom Act (EMFA) promettait de protéger les droits des journalistes en Europe, post-scandale Pegasus. Pourtant, ce règlement...
Jeunes à travers le monde, une association tremplin pour une nouvelle vie
L’objectif d’Hitler était la prise de la ville pour assurer la progression de la Wehrmacht vers le Caucase.
Jusqu’en 1991, René Bousquet était quasiment inconnu du grand public. Pourtant, cet ancien secrétaire général de la police sous...
Partons à la rencontre de cette Amérique qui a voté TRUMP comme un seul homme, blanc de préférence. Illustration...
Les familles françaises seront-elles les prochaines sur la liste ? Après les Grecs, c’est au tour des Espagnols de...
Début mai s’est tenu à Kaboul le premier concours d’éloquence. Une compétition qui a rassemblé des étudiantes en droit...
Capitale actuelle de l’Indonésie, Jakarta fait partie des villes les plus polluées du monde. L’air y est irrespirable, à...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site