Conférence Les bases de l’intelligence économique Dans un monde de plus en plus incertain et complexe, il est essentiel de connaître, de comprendre et d’analyser...

Conférence L’économiste et le bien commun L’économie, et les sciences humaines et sociales plus généralement, doivent être au service du bien commun. Mais comment définit-on...

Documentaire Surendettement, la bombe à retardement – Crédit illimité, avenir condamné Avec la crise financière de 2008, le surendettement a recommencé à augmenter en Europe. Une enquête aussi éclairante qu’inquiétante...

Podcast Qu’est-ce que la shrinkflation ? Pour ce premier épisode de la saison 5 de Culture G, on s’intéresse à la « shrinkflation » (aussi appelée « réduflation »...

Conférence Blanchiment et cryptoactifs : enjeux et perspectives Le blanchiment, du fait de sa nature occulte intrinsèque, est un phénomène difficile à quantifier. Pour autant, dans un...

Conférence Ralentir ou périr Le 19 septembre 2022, Timotée Parrique, l’un des économistes les plus engagés en faveur de la décroissance a présenté...

Documentaire Les monnaies locales pour sortir de la crise En Catalogne, deux villes misent sur les monnaies locales pour atténuer les conséquences économiques de la pandémie. À Santa...

Article Investissement : les facteurs qui influencent le prix de l’or L’or, depuis des siècles, est un pilier des marchés financiers, prisé pour sa rareté et son attrait intemporel. Ce...

Documentaire Jeux de pouvoirs \r

Éprouvées par la crise de 2008, la France et l’Union européenne tentent de reprendre la main face aux marchés....

Documentaire La Chine à la conquête du monde : les nouvelles routes de la soie C’est le « projet du siècle » selon Xi Jinping, le président chinois. Depuis 2013 la Chine investit plus de 100...

Article Attention aux sociétés MLM qui investissent votre argent ! Vous connaissez les sociétés MLM ? Dans le monde du business en ligne et de l’investissement, il en existe...

Documentaire Ricardo et Malthus, vous avez dit liberté ? | Capitalisme (3/6) Le troisième volet se penche sur les théories de David Ricardo et Thomas Malthus, considérés comme des acteurs fondamentaux...

Conférence Dubaï dingue de la mondialisation néo libérale Dubaï est souvent perçu comme l’incarnation ultime de la mondialisation néo-libérale, un laboratoire où les principes du capitalisme globalisé...

Documentaire Bientôt la fin des cryptomonnaies ? Les cryptomonnaies, dont les plus connues sont le bitcoin et l’ethereum, sont extrêmement volatiles et leurs cours fluctuent beaucoup...

Documentaire Moins, c’est mieux Limiter la croissance pour une vie meilleure. De plus en plus de personnes en sont convaincues : la croissance...

Documentaire L’héritage de la grande guerre Le conflit 14/18 a créé de toute pièce des industries. On peut se demander ce qu’il reste aujourd’hui de...

Documentaire Affaire Madoff – Analyse du plus grand scandale financier de Wall Street Comment un intouchable de Wall Street a pu escroquer des milliers d’épargnants. Le 11 décembre 2008, Bernard Madoff est...