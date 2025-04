Documentaire

Au moins 500 espèces, plus de 10 000 poissons pêchés aux quatre coins de la planète et rapatriés pour beaucoup par avion, par bateau et par camion. En janvier 2006, l’un des plus grands aquariums d’Europe ouvre ses portes au centre de Paris, face à la Tour Eiffel. Ce reportage suit pas à pas la création de ce méga aquarium de 13 500 m2. Une véritable aventure humaine, technique et écologique… Un documentaire de Malek Sahraoui Sylvianne Schmitt.