Bien qu’ils soient des superprédateurs dans les océans, ces requins se regroupent souvent pour chasser en ne laissant aucune chance à leurs proies.
Prédateur nord-américain vs. prédateur sud-américain…
Les aigles sont lentement réintroduits dans les Alpes. Nous observons l’apprentissage d’un pygargue à tête blanche qui s’affranchit peu...
Les îles Shetland, étonnamment sauvages et reculées, abritent la plus forte densité de loutres d’Europe. Une nouvelle portée de...
Longtemps isolée du reste du monde, séparée de l’Océanie il y a plus de 85 millions d’années… la Nouvelle...
La savane cache un ordre bien différent de ce que l’on imagine. Ce documentaire remet en question l’idée selon...
Le docteur vétérinaire Céline Jean Dit talon nous présente un sujet passionnant et très important pour les éleveurs et...
Quand les parcs nationaux deviennent un champ de survie extrême entre prédateurs et humains. Madagascar et l’Indonésie deviennent le...
A Toronto, au Canada, une mère raton laveur élève ses petits en ville.
Les trois lionnes aguerries sont habituées à chasser à ensemble, elles forment une machine parfaitement huilée.
Même s’ils sont plus nombreux que les gorilles dans les Parcs de Loango et Moukalaba Doudou, les éléphants sont...
L’exploration du monde des caribous nous invite à découvrir l’un des animaux les plus fascinants des régions arctiques et...
Dans des conditions climatiques souvent extrêmes, la lutte pour la survie reste plus que jamais l’objectif de tous et...
Une bonne vieille créature des fonds marins comme on les aime…
Filmée sous la banquise, dans des mangroves, des épaves ou des récifs de corail, une série référence sur les...
Des renards dans la métropole parisienne? Partons les découvrir avec Xavier Japiot, expert naturaliste à la Ville de Paris....
« 5 petits cochons » suit la vie d’un cochon truffier dans le Périgord français. Quel part d’instinct le cochon conserve-t-il...
Chaque année, à la même date, ces éléphants reviennent devant la maison d’un homme qui les a particulièrement marqués....
Un fémur long de 2,40 m a récemment été découvert dans une carrière de sable, à Angeac, près d’Angoulême....
Petite île au large des côtes mexicaines, Roca Partida est placée sur la «route des requins» des îles Galapagos...
En 40 ans, plus de 80% de la biodiversité d’Amérique latine a disparu. Alors que la Terre subit une...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site