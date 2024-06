Documentaire

C’est un tout nouveau phénomène, tragique et peu connu, une migration inversée. Des réfugiés, qui ont traversé illégalement la Manche en prenant tous les risques pour rejoindre l’Angleterre, en payant plusieurs milliers d’euros, reviennent aujourd’hui en France et à Calais. Illégalement, encore une fois.

En Angleterre, la situation est de plus en plus difficile pour les demandeurs d’asile. Les autorités anglaises viennent notamment de voter une loi permettant d’expulser les migrants au Rwanda. Et, le 1er mai dernier, elles ont même publié des vidéos de l’arrestation des premiers migrants qui seront envoyés là-bas. Les expulsions commenceront en juillet prochain.

Cette situation pousse les candidats à l’exil à reprendre leur errance sans fin, à fuir une nouvelle fois et à revenir en France. Ou ailleurs en Europe. De nouvelles filières, toujours illégales se créent. Le passage en camion coûte entre 800 et 1000 euros. Les mêmes mafias qui ont conduit les migrants sur les plages de Douvres organisent le voyage inverse. Faute d’argent, certains tentent même de traverser la Manche sur de petites embarcations. Les risques sont immenses.

Le réalisateur Julien Goudichaud, qui a lui-même traversé la Manche en direction de l’Angleterre avec des migrants sur un canot pneumatique en 2022, a pu emprunter, lui aussi, ces nouvelles routes du désespoir. Pour témoigner et montrer cette terrible réalité. Caché dans un camion cette fois-ci.

Pendant des semaines, il a notamment suivi Babak l’Iranien, le Jordanien Mahmood et Mohamed, originaire du Sahara occidental, dans leur quotidien désespérant sur une petite plage de Douvres. Des semaines d’attente avec ces exilés, avant qu’ils ne tentent une traversée, en canot pneumatique ou en camion.

Disponible jusqu’au 27/05/2027