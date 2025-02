Documentaire

Sophie et Jean-Paul débarquent à Syracuse, port mythique de Sicile, porte d’entrée et de sortie du monde occidental vers l’Orient et ses mystères, la route des épices et de la soie… Syracuse fut fondée il y a très longtemps par des Grecs et ses ruelles conservent un charme et une douceur de vivre très hellénistes. Jean-Paul et Sophie se laisse alors bercer par la magie de cette Cité grecque, patrie d’Archimède et de Damoclès, où tout évoque le voyage et l’aventure.