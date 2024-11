Documentaire

L’île d’Eubée est située dans la mer Égée, au large des côtes de la Grèce continentale. C’est l’une des plus grandes îles de Grèce et elle est connue pour ses paysages pittoresques, ses plages de sable fin et sa culture riche et diverse.

L’île d’Eubée est également célèbre pour ses nombreux sites archéologiques, qui témoignent de son histoire millénaire. On y trouve notamment de nombreux temples antiques, des citadelles et des forteresses, ainsi que des vestiges de villes et de villages datant de l’Antiquité