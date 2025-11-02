Le football est plus qu’un simple jeu. En tant que sport universellement reconnu, il offre une multitude de bienfaits...
L’échauffement est une phase cruciale dans toute activité physique, jouant un rôle essentiel tant pour les amateurs que pour...
A l’occasion du colloque de l’Association des chercheurs en activités physiques et sportives (ACAPS), Bernard Andrieu, philosophe du corps...
Dans le monde du sport et du culturisme, les stéroïdes anabolisants jouent un rôle crucial pour améliorer les performances...
Que vous soyez un athlète en quête de performance, une personne désireuse d’affiner sa silhouette ou simplement quelqu’un cherchant...
Découvrez l’univers du biathlon avec la légende du biathlon français et champion olympique : Quentin Fillon Maillet ! Dans...
Lorsque l’on s’engage dans des pratiques extrêmes comme le trail, le corps repousse ses limites et il a besoin...
Le HIIT, vous en avez sûrement entendu parler, non ? C’est ce truc à la mode qui vous promet...
Ce documentaire suit l’apnéiste quadruple champion du monde, le monégasque Pierre Frolla, dans un voyage de 51 jours. Parcourant...
\r\nPaul Labile Pogba, né le 15 mars 1993 à Lagny-sur-Marne3 en Seine-et-Marne, est un joueur de football international français...
« Le base-jump, c’est de sauter d’un point fixe. Il faut imaginer qu’il n’y a pas le vent relatif...
Dribbleur de génie, pilier de la Seleçao, flamboyant dépositaire du Joga Bonito, enfant chéri de Santos et nouvelle star...
C’est un duel de rebelles qui passionne et divise l’Amérique des années 1970-1980. D’un côté, le brun, coupe au...
Si le Tour de France est aujourd’hui la troisième manifestation sportive la plus suivie au monde, c’est grâce notamment...
Elles ont entre 7 et 10 ans et vivent à plein leur passion du football. Les poussines de l’Olympique...
Il n’y a qu’un seul talent : celui du vouloir. Vouloir malgré les absences, vouloir malgré les blessures, vouloir...
Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, né le 23 octobre 1940 à Três Corações (Brésil, État du Minas Gerais),...
L’Olympique de Marseille vous propose de revivre la saison 2017/2018 de l’intérieur, entre le parcours épique en UEFA Europa...
Le rameur est un appareil de fitness qui séduit un public de plus en plus large grâce à ses...
Du Sénégal au Bayern Munich, retour sur les premiers pas de Sadio Mané dans le football ! Ses éducateurs,...
