Documentaire

Armés de leur pendule, de cartes de tarots ou de boule de cristal, les voyants et les médiums ont réponse à tout, surtout concernant les domaines de l’amour, l’argent ou du travail. Aux Etats-Unis, les médiums sont devenus des superstars : ils se produisent même dans des shows télévisés grandioses avec des centaines de clients. Les plus réputés sont d’ailleurs consultés par des policiers pour élucider des crimes non résolus. En France, le marché de l’occultisme rapporte des millions d’euros par an. Cette manne attire bon nombre d’escrocs. Cette enquête permet de démasquer des impostures et dévoilent que parfois certaines techniques de prédiction relèvent de la manipulation, du mensonge et même de l’arnaque.