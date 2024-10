Documentaire



La famille Mulliez a bâti en 60 ans un véritable empire dans la grande distribution, avec une quarantaine d’enseignes et un chiffre d’affaires de 40 milliards d’euros rien qu’en France, et plus de 90 milliards dans le monde. Considérés comme des serial entrepreneurs, ils incarnent l’une des plus grandes success stories à l’échelle française et européenne. Dans ce documentaire, nous explorons le fonctionnement secret de cette famille discrète et tentons de comprendre comment ils ont construit leur empire.