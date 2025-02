Documentaire

Le soir du 21 août 1933, Baptiste et Germaine Nozière s’inquiètent de ne pas voir rentrer leur fille Violette, âgée de 18 ans. Pour comprendre ces absences répétées, ils décident de fouiller sa chambre et y trouvent une importante somme d’argent ainsi qu’une lettre d’amour destinée à son amant, Jean Dabin. Quand la jeune fille rentre enfin, tous trois se disputent. Puis, plus tard dans la soirée, Violette, prétextant vouloir se réconcilier avec ses parents, leur sert un verre de vin. Elle y a en réalité versé un somnifère qui, consommé à haute dose, devient mortel. Baptiste meurt mais Germaine survit et accuse sa fille de l’empoisonnement. Un documentaire de Rémi Fournis, Spica Production.Retrouvez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/imineocom/