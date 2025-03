Documentaire

Chateaubourg en Bretagne, nous sommes ici dans une école pas comme les autres. L’ITEP (institut thérapeutique éducatif et pédagogique) des Rochers, un institut thérapeutique et pédagogique. Ici sont accueillit les enfants réputés ingérables. À priori rien ne les distingue des autres élèves d’écoles primaires, ils ont entre 6 et 12 ans, sont intelligents. Et pourtant ni leurs professeurs, ni leurs parents ne parviennent à les canaliser. Jessy à 9 ans, il est ici depuis un an. Il a encore beaucoup de mal à canaliser son agressivité. Hypersensible, il réagit très vite à la provocation. Dans cette école, aucun incident n’est laissé sans suite.