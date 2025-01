Documentaire

Le cours d’été commence avec l’escalade sportive. Une discipline à part entière, beaucoup plus technique que l’alpinisme traditionnel. Autant dire la bête noire de nombreux candidats. Une nouvelle fois, le couperet tombe : ils ne sont plus qu’une quarantaine dans la course. Ils se retrouvent un mois plus tard en altitude, le jardin traditionnel des guides de montagne. Encore deux semaines à supporter la promiscuité des refuges ! Le mauvais temps s’en mêle et le moral s’émousse… Un documentaire produit par La Télévision Suisse Romande, Arte G.E.I.E, MC4 Production, Espace Production