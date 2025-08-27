120m2 avec piscine sur les hauteurs de Nice, c’est le grand luxe. Pourtant ces vacances ne vont pas leur coûter un centime. Leur secret ? Le troc de maison. Notre famille s’est abonnée à un site internet, pour 80 euros par an, ils peuvent échanger leur maison quand ils veulent. Une location de ce standing dans la région leur aurait coûté au moins 1500 euros la semaine. De vraies économies que réalisent de plus en plus de français.