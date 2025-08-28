La vallée du Styx en Tasmanie est le royaume des eucalyptus géants.
Cet arbre de tous les records, le plus vieux et le plus grand de l’hémisphère sud, était encore à la merci des compagnies forestières il y a peu de temps.
Heureusement, en 2013, une partie du site a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les eucalyptus peuvent maintenant continuer de grandir en paix (plus d’un mètre par an ! ) et de nous impressionner.
Faites la rencontre de Steve Pearce, un photographe qui a contribué à faire connaitre la beauté mais aussi la fragilité de ces géants endormis.
Extrait du film : “Australie en Vert – Voyage à travers les couleurs”
Direction : Philippe Moreau