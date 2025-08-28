Documentaire

La vallée du Styx en Tasmanie est le royaume des eucalyptus géants.

Cet arbre de tous les records, le plus vieux et le plus grand de l’hémisphère sud, était encore à la merci des compagnies forestières il y a peu de temps.

Heureusement, en 2013, une partie du site a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les eucalyptus peuvent maintenant continuer de grandir en paix (plus d’un mètre par an ! ) et de nous impressionner.

Faites la rencontre de Steve Pearce, un photographe qui a contribué à faire connaitre la beauté mais aussi la fragilité de ces géants endormis.

Extrait du film : “Australie en Vert – Voyage à travers les couleurs”

Direction : Philippe Moreau

