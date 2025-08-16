Documentaire

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, les chutes d’Iguaçu sont parmi les plus puissantes et les plus larges du monde. L’eau qui s’en écoule vient ensuite nourrir une extraordinaire réserve de biodiversité : le Parc National d’Iguaçu, dont seulement 3% est visitable par les touristes, le reste étant réservé à l’épanouissement de la faune et de la flore sauvage.

Au Nord du Brésil, un autre territoire profite de l’heureux mariage entre l’eau et la terre : le Pantanal. La diversité des habitats naturels dans la région est telle que le Pantanal est devenu le refuge d’un nombre impressionnant d’espèces rares comme les caïmans ou les jaguars.

Tiré du film : « Les Nouveaux Paradis – Brésil, les eaux sauvages”

Réalisation : Jean-Bernard Andro

