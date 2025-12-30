Documentaire

Sur l’île de Sulawesi, en Indonésie, le peuple Toraja entretient un rapport à la mort qui fascine les Occidentaux depuis toujours. La vie est rythmée par la préparation de futures funérailles qui peuvent parfois coûter plusieurs centaines de milliers de roupies. Les familles cohabitent avec les dépouilles de leurs proches en attendant d’avoir réuni l’argent nécessaire à la cérémonie funèbre.

Dans le village de Salu Sopai, 180 villageois se relaient depuis plusieurs semaines, pour construire un village temporaire pour accueillir le millier d’invités attendus à la Fête des sept jours. Isak et ses sept frères et sœurs tiennent à enterrer leur mère selon les rituels funéraires des Toraja. Ils ont économisé pendant 21 ans pour financer cette cérémonie. Isak et sa femme se rendent chez un sculpteur. Ils souhaitent commander un Tau-Tau, statue à l’effigie du défunt. Considérés comme les gardiens de la tombe ainsi que protecteurs de la vie, ils préservent le lien entre les morts et les vivants. Les buffles, principale offrande lors d’une cérémonie funéraire, représentent le « véhicule » qui conduira le mort dans l’au-delà. Mais pour Isak, les choses ne se passent pas comme prévu. Sa mère devra encore patienter un peu avant de rejoindre le Puya, le paradis des Toraja. À 40 kilomètres du village, une autre famille conduit sa défunte dans l’au-delà. C’est le premier jour d’une cérémonie funéraire qui durera une semaine…

Reportage (2022, 52mn) disponible jusqu’au 29/01/2026