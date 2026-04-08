L’Etat de Washington prouve que les Etats-Unis ne peuvent pas être réduits à leur image de pays de la surconsommation et de la « junk food ». Situé tout au nord de l’Ouest américain, cerné par la côte Pacifique et les côtes canadiennes, « l’Evergreen State » démontre par la diversité de ses paysages qu’il mérite amplement son surnom. De la baie de Seattle à l’archipel de San Juan, haut-lieu de l’observation des cétacés, en passant par le mont Rainier trônant fièrement au sommet de la chaîne des Cascades, Sophie Jovillard part à la découverte des paysages et des visages de ce coin d’Amérique.
Au sommaire :
Les boulangers-pâtissiers français de Seattle
Seattle, ville progressiste ?
Le Puget sound
La randonnée, le camping…
Sur la trace du dragon.