Documentaire

Les immenses blocs de grès rouge posés au milieu de l’espace infini alternent avec les vallées vertigineuses dont les flancs sont striés de couleurs à couper le souffle. Grâce au prodigieux travail de l’érosion, la nature a créé ici des décors parmi les plus beaux de la planète.

Dans l’Ouest américain, on réalise que la réalité bien souvent dépasse l’imagination et que certains mirages peuvent être bien tangibles. Las Vegas en est un exemple.

Sur la trace des pionniers et des chercheurs d’or, ce film vous pilote de rencontres en découvertes jusqu’à San Francisco, la ville de la Dernière Frontière.

Documentaire : Découvrir le monde – L’Amérique mythique

Réalisation : Pierre Brouwers

