Depuis des millénaires, les tunnels nous permettent de raccourcir les distances et de traverser des obstacles réputés infranchissables.
Aujourd’hui, au cœur des Alpes, des centaines d’hommes et de femmes mettent leur savoir-faire au service d’un projet titanesque : bâtir le plus grand tunnel ferroviaire du monde : le Lyon-Turin
Au sein d’un chantier colossal, ces bâtisseurs inventent et utilisent toutes les techniques pour vaincre la montagne et construire l’ouvrage du siècle.

Un documentaire de Quentin Domart et Hugo Hernandez