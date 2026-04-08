Documentaire

Particulièrement sujette à l’anxiété et à la solitude, la jeunesse occidentale semble craindre l’avenir. À rebours de ce pessimisme, la Gen Z d’Europe de l’Est, des pays baltes et d’Asie centrale a soif de changement. »Tracks East » enquête en Bulgarie, en Lituanie et en Ouzbékistan.

C’est en grande partie la jeunesse bulgare qui, en décembre 2025, a fait tomber le gouvernement de Sofia. Une vague de protestation née sur les réseaux sociaux, où des posts militants dénonçant la corruption et l’opacité du pouvoir ont rallié des dizaines de milliers de Bulgares. À leur tête : des développeurs web, des artistes et des musiciens, qui ont donné à la révolte des accents pop. Rencontre avec le DJ simeon.mp3 qui a signé l’hymne de cette contestation.

Le cas de la Lituanie est plus surprenant. Malgré les tensions géopolitiques avec la Russie et une militarisation croissante, les jeunes Lituaniens seraient parmi les plus heureux du monde. Un paradoxe ?

En Ouzbékistan, la contestation s’articule autour de préoccupations écologiques. Parmi eux, Laylo dénonce en chansons la pollution atmosphérique et l’incompétence des dirigeants. Un acte de bravoure dans ce pays autoritaire.

Disponible jusqu’au 04/02/2030