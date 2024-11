Documentaire

Jacques et Laurent, Claire, Marie-Laure et les autres se sont tous fait la même promesse, plus jeunes : c’est à deux qu’ils vivront, et le plus intensément possible. Ces jumeaux et jumelles ont su faire de leur gémellité un atout dans leurs vies personnelles et professionnelles. Puisqu’il n’était pas concevable de se séparer, ils ont décidé d’allier leurs compétences, dans la complémentarité plus que dans la ressemblance, pour mener leur vie en double, comme ils l’entendent.

Un film de Benoite Juneaux

©Ampersand