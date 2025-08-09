Dans un quartier périphérique de Lomé, la capitale du Togo, Danaye Kanlanfei a créé au coeur même de sa maison, un lieu dédié aux marionnettes. Des marionnettes qu’il a créées au fil des ans et qui se partagent tout l’espace avec les enfants du voisinage. Danaye, qui a été le directeur du Théâtre National de Marionnettes du Togo, passe le plus clair de son temps dans cette maison. Il continue à créer et répéter ses spectacles, à construire de nouvelles marionnettes, à vivre au jour le jour une passion qui l’habite depuis sa jeunesse. De Lomé à Dapaong (sa ville d’origine au nord du Togo), le quotidien, les créations et les spectacles d’un des derniers maîtres de marionnettes africain.
Réalisateur : Christian Lajoumard
Cast : Danaye Kanlafei