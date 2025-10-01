Documentaire

Les Hauts de France, contrée des terrils, du ciel gris, des briques rouges et des estaminets ? Voici une vision un brin réductrice. Avec ses cinq départements – le Nord, le Pas de Calais, la Somme, l’Oise et l’Aisne –, la région la plus septentrionale de France, et forte de ses 6 millions d’habitants, offre une diversité impressionnante de paysages et de villages.

Dans cet extrait, Jérôme Pitorin marche sur la digue attenante à la plage de Wimereux. Ce matin, un groupe de supporters est venu soutenir Stève, la star locale, qui nage dans la mer. Stève le Phoque s’entraîne chaque jour à nager le long du littoral, quelle que soit la saison. Il explique à Jérôme qu’il s’est imposé un régime draconien à base de poissons qui lui a valu le surnom de « l’homme phoque » dans le village.