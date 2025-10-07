Ressources Dans la même catégorie

Conférence Quelles nouvelles façons de produire et de consommer le vêtement ? Depuis l’effondrement tragique du Rana Plaza à Dacca au Bangladesh le 24 avril 2013, des initiatives fleurissent dans le...

Article Fast fashion : la France se heurte au mur de Bruxelles La proposition de loi « fast fashion » devait incarner le volontarisme français. Votée à l’unanimité, elle fut présentée...

Article Élégantes et responsables : pourquoi craquer pour une montre en bois ? Le parfum délicat du bois poli effleure la peau, subtil et rassurant, à chaque mouvement du poignet. Sur la...

Documentaire Il fabrique du cachemire 100% made in France Dans un petit village des Hautes Alpes vit un troupeau de chèvres bien particulier. Et oui, vous ne le...

Documentaire Un défilée de hijab de luxe en Malaisie Quand le voile musulman devient un accessoire de mode

Article Comment sélectionner son soutien-gorge : harmonie de forme, matière et couleur Choisir un soutien-gorge peut sembler être une tâche simple, mais c’est en réalité une décision complexe qui mérite une...

Documentaire Yves Saint Laurent : le couturier maudit ? De l’enfant d’Oran au maître de la haute couture, ce film dévoile l’ascension fulgurante d’Yves Saint Laurent, son génie...

Documentaire Christian Lacroix : le prince baroque de la mode De son enfance secrète à Arles jusqu’aux podiums de la haute couture, Christian Lacroix explore la mode comme un...

Documentaire Fast fashion – Les dessous de la mode à bas prix En quelques décennies, la « fast fashion », ou mode jetable, a révolutionné l’industrie textile à bas prix. Enquête sur l’impact...

Documentaire Monsieur Dior : le révolutionnaire de la mode Dior reste l’un des noms les plus réputés dans l’univers de la mode, de la Haute Couture, du faste...

Documentaire Coiffure : le grand retour du 100% naturel Pour beaucoup de femmes, le premier confinement a servi de déclic. À cause de la fermeture forcée des 65...

Documentaire Christian Louboutin Génial créateur et coqueluche des stars, Christian Louboutin se livre devant la caméra de Farida Khelfa, icône du Palace...

Documentaire Les dessous ont une histoire A la fois un symbole du pouvoir des femmes dans un univers dominé par les hommes et le témoin...

Article Comment choisir le bon atelier de personnalisation textile à Paris ? À Paris, la scène de la personnalisation textile est en pleine effervescence. Les ateliers proposant des services comme l’impression...

Article Du tabou à l’élégance : l’incroyable histoire du string féminin Longtemps considéré comme un symbole d’audace , le string n’a pourtant rien d’un phénomène récent. Bien avant de devenir...

Documentaire Doudoune, poids plume et gros profits Depuis quelques années, ce vêtement est redevenu un incontournable. De toutes les tailles et toutes les formes, toutes les...

Documentaire Shein, le nouvel ogre de la fast fashion Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...