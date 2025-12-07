En attendant les soldes, découvrez les astuces pour bien choisir son manteau
Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...
Quand les cheveux décident de passer au vert
Pour se débarrasser des traces de fatigue, il sort chaque année en moyenne 250 nouveautés en matière de cosmétiques...
Moka, noisette, cappuccino… Les ultrariches délaissent les couleurs voyantes pour s’habiller en beige, marron ou camel. Pourquoi ce choix...
Ces créatrices brésiliennes viennent chercher ici l’authenticité d’un atelier artisanal
Les tresses, c’est la tendance ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Chez les vernis la couleur ça compte, mais la matière aussi ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Comme au cinéma, des tatouages qui ne restent que quelques jours ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
De grands yeux étrangement écartés façon Alien, des pommettes saillantes et un nez court, comme raboté. Maintenant que l’image...
C’est le retour du body, pour toutes les tailles et formes Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Une plongée dans le monde peu connu de la chaussure, des ateliers de créateurs aux boutiques, en passant par...
Prolonger la tenue de votre parfum peut sembler un véritable défi, surtout si vous souhaitez profiter pleinement de votre...
A l’origine des baskets, il y a le Caoutchouc sans lequel ses chaussures silencieuses et adhérentes n’existeraient pas. Les...
Pour la première fois en France, s’est tenu le week-end du 22 septembre, le championnat d’Europe de barbes et...
Le pantalon chino est un vêtement qui a traversé les décennies sans prendre une ride. Apparu dans les années...
Un créateur de mode définitivement pas comme les autres. Un concept génial : « Maximizing Britishness » ou comment bâtir un...
Chaque Français utilise en moyenne seulement 30% de sa garde-robe. Et pourtant nous continuons d’acheter des vêtements, encore et...
Retour sur la vie de Jeanne Lanvin, une artisane du raffinement qui s’est éteinte il y a plusieurs années...
Que celui qui n’a pas dans sa garde robe une petite veste militaire un vieux sac de l’armée US…...
Comment trouver le sac tendance sans casser la tirelire ? Un documentaire de Stéphanie Zwicky
