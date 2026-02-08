Documentaire

C’est au Brésil que l’on rencontre Gabriela Leite, qui a fondé une marque de vêtement au nom évocateur. Que l’on découvre que les bahianaises peuvent enfiler jusqu’à 21 jupons. Et que leur dentelle d’origine française porte le nom de Richelieu.

On y réalise aussi que le bikini et la tong sont en fait un uniforme qui permet de gommer les flux migratoires successifs de ce pays métissé, et que l’on peut y acheter, si l’envie nous prend, ses tongs à la poissonnerie.

On y fait aussi la connaissance de Carlinhos, danseur et chorégraphe de samba, et de sa coiffe de carnaval à 850 euros, et d’avocats qui partent travailler le lundi aux couleurs de leur équipe de football préférée, sans que personne ne s’en étonne.

Documentaire : Tous les Habits du Monde – Brésil

Un documentaire de Fernando Diaz

