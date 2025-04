Documentaire

Après New-York, Londres, et Milan, c’est à Paris que la planète haute couture pose ses valises. Pendant une semaine, la capitale va vibrer au rythme de la mode. Des dizaines de défilés dans les endroits les plus prestigieux, mais aussi les soirées les plus select. Les stars du stylisme qui font la pluie et le beau temps sur les tendances sont tous là. Un documentaire de Thomas Lelong.