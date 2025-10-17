Un t-shirt blanc Comme des Garçons à 150 euros peut sembler absurde jusqu’à ce qu’on touche le coton –...
Les bagues en diamant sont des bijoux précieux qui nécessitent un entretien régulier pour conserver leur éclat et leur...
L’été, c’est la saison des petites robes échancrées, des tops de couleurs claires et des tissus un peu transparents....
L’automne est une saison marquée par le ciel gris. Toutefois, il n’est pas question de laisser sa garde-robe être...
Vous saurez tout sur le bronzage ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky
C’est le retour du body, pour toutes les tailles et formes Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Accessible, séduisante et omniprésente dans les enseignes de mode rapide, la lingerie à prix réduit séduit par son apparente...
Comment nos vêtements nous déterminent-ils aux yeux des autres ? De Paris à Londres, ce documentaire en deux parties donne la...
Qu’est-ce que la beauté ? Loin des diktats occidentaux, les jeunes Européens de l’Est défendent leur propre vision de...
Les mises en plis, bigoudis et autres techniques de grands-mères avaient été remisés au placard pour cause de ringardise....
Des ongles ultra tendance
On connaissait les lieux publics interdits à la cigarette. Y-aura-t-il bientôt des endroits où il sera im-possible d’être parfumé...
À Paris, la scène de la personnalisation textile est en pleine effervescence. Les ateliers proposant des services comme l’impression...
Envie d’un look de pin-up ? Salons, récup et relooking au programe de ce documentaire sur la mode vintage.
Comment choisir une montre de marque pour homme ? Il est indéniable que les montres de marque sont considérées...
Une jolie robe de créateur ou un sac de marque enveloppés dans du papier de soie. Ça ressemble à...
C’est au Brésil que l’on rencontre Gabriela Leite, qui a fondé une marque de vêtement au nom évocateur. Que...
À chaque saison de la mode, comme dans l’actualité sociale et politique, difficile d’échapper à la question du code...
Documentaire qui explore l’évolution du sportswear au cours du dernier siècle, montrant comment il est devenu une partie intégrante...
Docteure en histoire, Sophie Kurkdjian est chercheuse accueillie à l’Institut d’histoire du Temps Présent (CNRS) et chercheuse associée au...
