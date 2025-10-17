Ressources Dans la même catégorie

Article L’esthétique japonaise dans le vêtement contemporain : du minimalisme à la maîtrise artisanale Un t-shirt blanc Comme des Garçons à 150 euros peut sembler absurde jusqu’à ce qu’on touche le coton –...

Article Comment nettoyer une bague en diamant ? Les bagues en diamant sont des bijoux précieux qui nécessitent un entretien régulier pour conserver leur éclat et leur...

Documentaire Lingerie : Comment vous mettre en valeurs cet été ? L’été, c’est la saison des petites robes échancrées, des tops de couleurs claires et des tissus un peu transparents....

Article Mode : quelles sont les tendances de l’automne 2025 ? L’automne est une saison marquée par le ciel gris. Toutefois, il n’est pas question de laisser sa garde-robe être...

Documentaire Comment faire durer son bronzage ? Vous saurez tout sur le bronzage ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky

Documentaire Beauté : l’étonnant retour du body C’est le retour du body, pour toutes les tailles et formes Réalisateur : Stéphanie Zwicky

Article Acheter moins, choisir mieux : la nouvelle équation de la lingerie Accessible, séduisante et omniprésente dans les enseignes de mode rapide, la lingerie à prix réduit séduit par son apparente...

Documentaire Des habits et des codes – La mode, un style de vie Comment nos vêtements nous déterminent-ils aux yeux des autres ? De Paris à Londres, ce documentaire en deux parties donne la...

Documentaire Qu’est-ce qui est beau ? Mon corps, ma bataille Qu’est-ce que la beauté ? Loin des diktats occidentaux, les jeunes Européens de l’Est défendent leur propre vision de...

Documentaire Bigoudis, mise en plis, le retour des coiffures de mamies Les mises en plis, bigoudis et autres techniques de grands-mères avaient été remisés au placard pour cause de ringardise....

Documentaire Le pouvoir de séduction du parfum naturel On connaissait les lieux publics interdits à la cigarette. Y-aura-t-il bientôt des endroits où il sera im-possible d’être parfumé...

Article Comment choisir le bon atelier de personnalisation textile à Paris ? À Paris, la scène de la personnalisation textile est en pleine effervescence. Les ateliers proposant des services comme l’impression...

Documentaire Le vintage c’est tendance Envie d’un look de pin-up ? Salons, récup et relooking au programe de ce documentaire sur la mode vintage.

Article Comment choisir une montre homme de marque ? Comment choisir une montre de marque pour homme ? Il est indéniable que les montres de marque sont considérées...

Documentaire La fringue d’occasion : un bon plan ? Une jolie robe de créateur ou un sac de marque enveloppés dans du papier de soie. Ça ressemble à...

Documentaire Brazilcore : une exploration vestimentaire et culturelle du Brésil C’est au Brésil que l’on rencontre Gabriela Leite, qui a fondé une marque de vêtement au nom évocateur. Que...

Documentaire Tenue correcte exigée ! Quand le vêtement fait scandale À chaque saison de la mode, comme dans l’actualité sociale et politique, difficile d’échapper à la question du code...

Documentaire En mode Champions Documentaire qui explore l’évolution du sportswear au cours du dernier siècle, montrant comment il est devenu une partie intégrante...