Documentaire

3700 habitants et presque autant de chevaux. Un mystère de plus pour le morceau de terre le plus isolé du monde. À l’ombre des célèbres Moaï de l’Île de Pâques, l’animal est roi. Nico a 16 ans et il vit sur la lointaine Ile de Pâques. Entre l’élevage familial de chevaux et la préparation de l’élection de la Reine de l’île, il nous raconte ce qu’est « être Rapa Nui ».