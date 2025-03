Documentaire

D’arriver au bord de l’eau, de jeter un coup d’œil à gauche puis à droite, d’accrocher tranquillement un leurre au bout de la ligne et de sortir au premier lancer… un superbe carnassier ! Certains prétendent le posséder et disent que c’est un don de la nature ! On ne naît pas avec le sens de l’eau, on l’acquiert au fil de sa vie de pêcheur. Comme pour le forgeron, c’est en pêchant que l’on devient pêcheur et que l’on apprend à lire l’eau ! Le sens de l’eau n’est ni plus ni moins que l’expérience.