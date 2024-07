Documentaire

Le corégone ou corégone blanc (Coregonus albula) est une espèce de poisson d’eau douce localement fréquent dans l’hémisphère nord en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Selon le lieu il est appelé : marène, vendace, féra, lavaret, palée, riapouchka (en Russie), etc. L’espèce est encore assez mal connue, et fait encore l’objet d’études phylogénétiques. Situé au cœur de montagnes vallonnées, entouré de pâturages, de forêts de résineux et d’une ceinture végétale extraordinaire, le lac de Saint Point est un des plus beaux sites de la région Franche-Comté. Le lac est connu avant tout pour ses corégones, poissons peu ordinaires, originaires de Suisse, qui depuis leur introduction dans le lac de St Point ne cessent de passionner les pêcheurs locaux. Lorsque les conditions sont propices à leur pêche, le bruit court sur l’eau et il n’est pas rare de voir se regrouper au milieu du lac des dizaines de barques. Tous les locaux se retrouvent ensemble, hommes, femmes, jeunes et anciens, car dans cette pêche tout en finesse, tout le monde peut pratiquer avec les mêmes chances de succès. De plus, cette pratique favorise la convivialité, la pêche en famille et la transmission du savoir de génération en génération !