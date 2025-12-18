Entre auto-dérision et confiance en soi, bienvenue au cœur du championnat d’Europe de la coupe mulet. Tous les participants...
Je collectionne les gommes, j’en ai plus de 14 000 !
Ludovox a couvert les conférences qui ont eu lieu durant le festival. Voici donc la table ronde animée par...
Les arènes de combat n’ont jamais été aussi jeunes
Trésors, tableaux, sculptures, et livres rares : les collections d’art relèvent d’une pratique qui reflète l’histoire des collectionneurs ainsi...
Les vacances, c’est sacré et cela se prépare dès la rentrée. Surtout si on est adepte des grands périples...
Le tufting est une technique de fabrication textile qui a gagné une immense popularité ces dernières années, notamment dans...
La couture c’est tendance ! Le Sweat Shop est un café couture qui propose des machines à coudre en...
Halieutilot est une association de bassin versant qui rassemble les acteurs de la pêche associative du Lot et de...
Chaque année, de nombreux Français et touristes passent leurs vacances tout nus dans l’Hexagone. Les uns font de la...
Un couple d’animateurs cherche des réponses aux questions que pose le fonctionnement de l’univers quotidien. Le carnaval est un...
La pandémie du Coronavirus a certainement eu un impact psychique négatif sur la santé mentale de beaucoup d’entre nous....
Gerry recherche l’une des premières Porsche : la Porsche 944 ! Vendue à plus de 170000 exemplaires, c’est son...
Depuis plus de 50 ans, le Zoo de Thoiry s’engage à garantir le bien-être des animaux, en surveillant leur...
On les trouve sur les collerettes de bouteilles, les magazines publicitaires ou les paquets de gâteaux et ils peuvent...
Cruauté, violences psychologiques et sexuelles, humiliations : la téléréalité semble devenue folle. Son arrivée au début des années 2000...
Conduire peut être une tâche intimidante pour de nombreuses personnes, en particulier pour les adolescents. Mais avec l’aide d’une...
Aux Philippines, un jeune homme est un fan inconditionnel de Superman, au point même qu’il se prend vraiment pour...
Nous allons à la rencontre de Martial Vareille, un mécano comme on en fait plus beaucoup aujourd’hui. Il a...
C´est une perle rare que Gerry rapporte aujourd´hui à Aurélien : une superbe BMW M3 de 1994, un modèle...
