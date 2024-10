Documentaire

Début mai à Valenton dans le Val de Marne. Alors que certains terminent leur week-end, le corps d’une jeune fille, est retrouvé dans le coffre de sa voiture pieds et poings liés. La victime, Sandra 23 ans, est une étudiante disparue depuis trois jours.Pour ses proches, l’incompréhension est totale. L’enquête a été confiée à la Brigade Criminelle de Paris. Le jour de sa disparition, Sandra était en stage dans une PME et devait relever différents prix dans des supermarchés de l’Essonne puis revenir à l’université de Créteil où elle est en master. Elle avait envoyé plusieurs SMS à sa sœur dont le dernier indiquait à midi, qu’elle prenait le chemin du retour, sur l’autoroute A6 en direction de l’université. Ce sont les dernières nouvelles de Sandra. Qui pouvait en vouloir à Sandra Bignet ? La jeune fille de 23 ans, qui habite avec sa mère et sa sœur dans le quartier du Mont-Mesly à Créteil. Elle est réputée sérieuse et sans histoire. Qui a croisé la route de Sandra?

Réalisé par Benyahia Ambrine