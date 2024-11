Documentaire

Des innovations dernier-cri, des idées d’aménagements tendances : Le Salon de l’Habitat est l’endroit idéal pour bâtir la maison de ses rêves ! Du 7 au 9 février, le parc des expositions de Tours accueillera plus de 12 000 visiteurs. Sur près de 3000m² de stands, 150 exposants aideront les clients à concrétiser tous leurs projets. Constructeurs, agences, décorateurs, jardiniers présenteront les tendances de demain. Pour les amoureux des belles choses, cette caverne d’Ali Baba est l’occasion de dénicher la perle rare. Pour les professionnels, le salon est toujours un événement incontournable. Une vitrine pour leur activité où la concurrence fait rage.Parmi les exposants, Dominique Ensarguet, 60 ans. Ce commercial et son équipe se sont fixé un objectif de taille : vendre pour 100 000 de meubles en tout genre. Clotaire, lui, mise tout sur un produit tendance.À seulement 27 ans, cet ancien employé de banque s’est mis en tête de vendre des pommes de douches écolos. Pour en écouler un maximum, il a investit 1600 euros dans un stand de 9m2 dans le salon. Pour rentrer dans ses frais, il doit en vendre au moins 200.Réussira-t-il son pari ? Quant à Patricia 55 ans, après des années passées comme formatrice pour adulte, elle a décidé de tout plaquer pour se lancer dans la pâtisserie Depuis quelques mois, elle parcourt les foires et salon avec son stand de cookies, brownies, muffins et crêpes. Son objectif : vendre 600 cookies pendant les 3 jours du salon…Entre vendeurs hors pair, débutants et innovations, immersion dans ce temple de l’habitat.