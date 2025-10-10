Il existe diverses qualités de nains de jardin, de la véritable sculpture à la statue en plastique produite industriellement. Le concept du nain de jardin prenant vie est récurrent dans la littérature pour enfants et les séries télévisées. Les nains de jardin apparaissent à la Renaissance: ils proviennent de l’image légendaire de pygmées travaillant dans les mines de métaux précieux de Cappadoce au XVe siècle et auxquels les exploitants des mines inventent des statuettes en bois à leur effigie jouant le rôle de gardiens protecteurs contre les forces maléfiques du monde souterrain.
