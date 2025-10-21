L’hivernage de votre piscine est une étape cruciale pour assurer sa longévité, éviter des réparations coûteuses et garantir une...
L’installation d’un gazon synthétique est une alternative de plus en plus prisée par les particuliers et les professionnels cherchant...
Depuis la loi Climat, le Diagnostic de performance énergétique (DPE) est devenu obligatoire pour classer les logements de A...
Le portail en aluminium est un choix populaire pour les particuliers et les entreprises en raison de ses nombreuses...
Le sable d’un filtre de piscine joue un rôle essentiel dans la filtration de l’eau. Avec le temps, il...
Découvrez dans ce podcast, quelles plantes cultiver dans son jardin pour se faire du bien. Notre interlocutrice, Aida, herboriste...
La cuisine est souvent considérée comme le cœur de la maison, un lieu central où la convivialité et la...
Corentin et Caroline font le tour du propriétaire de leur appartement low-tech qui reflète leur vision où tout s’imbrique...
Les murs parlent et apportent un supplément d’âme… et parfois même une plus value financière ! Mais il arrive que...
Face aux enjeux auxquels le monde est confronté en termes de consommation d’énergie, de besoin bioclimatique et de neutralité...
Rêvez-vous d’ouvrir des portes secrètes en tirant sur un livre ou de trouver des passages mystérieux derrière d’anciennes cheminées...
Comme Benjamin, 85 000 personnes résident à l’année dans un camping dans notre pays. Cette solution de logement transitoire,...
Le carrelage de salle de bain est un choix populaire pour de nombreuses raisons : il est durable, résistant...
La fenêtre est un élément essentiel d’une habitation. Elle assure la luminosité naturelle, l’aération des pièces et contribue à...
Dans un monde en constante évolution, il est nécessaire de s’adapter et de suivre le rythme des changements, et...
Le plaid, autrefois perçu comme un simple accessoire fonctionnel, a su opérer un véritable retour en grâce pour devenir...
En moyenne, un foyer de 4 personnes dépense 200 euros par an pour son assurance multirisque habitation pour un...
Entreprendre des travaux chez soi s’avère parfois être une galère sans fin. L’important est le choix de l’artisant sur...
Verre securit n’est pas une forme particulière de verre de sécurité comme l’imaginent certains. Il s’agit en fait d’une...
