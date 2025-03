Documentaire

Nigel Farage, leader des très extrémistes souverainistes de l’UPIK, Europhobe déclaré et excentrique aux accents populistes, connu pour ses bons mots et ses coups de gueule, est un paradoxe vivant : eurosceptique mais marié à une Allemande, anti système mais pur produit de l’élite anglais avec chapeau sur la tête, parapluie sous le bras et regard trop à droite. Aujourd’hui, le UPIK n’a plus d’argent, plus de députés, presque plus de membres. Le parti de l’indépendance n’aura pas survécu au Brexit et à ses querelles intestines. Nigel Farage, lui, peut difficilement sortir dans la rue sans se faire insulter ou jeter des œufs à la figure mais n’exclut pas de revenir en politique. Un documentaire de L’Effet Papillon.