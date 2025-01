Documentaire

Donald Trump n’était ni une anomalie, ni un accident de l’histoire politique des Etats-Unis. Sa victoire sans appel à la présidentielle du 5 novembre le prouve.

Malgré l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021 par ses partisans, malgré ses quatre inculpations en pleine campagne électorale, malgré ses outrances, jamais autant d’Américains n’avaient voté pour lui. Donald Trump a remporté le vote populaire et il a gagné dans les sept Etats clés. Par rapport à 2020, trois millions d’Américains de plus ont voté pour lui. Et même 14 millions de plus par rapport à 2016. L’ancien président a gagné des voix dans toutes les couches de la population y compris au sein des classes populaires et des minorités, autrefois acquises aux démocrates. Comment expliquer une telle bascule ? Qui sont ces nouveaux électeurs de Trump ? C’est la question à laquelle cherche à répondre ce reportage réalisé entre la Floride, le Michigan et l’Arizona par David Thomson.

